KUTSO'dan dış ticaret eğitimi

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından, ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve genç girişimciler için dış ticaret eğitimi düzenlendi.

KUTSO'nun toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak dış ticaret uzmanı eğitmen Yaman Koç katıldı. Eğitime ihracat alanında faaliyet gösteren çok sayıda sektör temsilcisinin yanı sıra, Kumluca Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilgi gösterdi.

Koç, rekabetin giderek arttığı küresel pazarlarda, stratejik üstünlük sağlamak için doğru hedef pazarların ve müşterilerin belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dış ticaret istihbaratının temel ilkeleri, hedef pazar tespiti, pazar analiz teknikleri ve rakip analizi gibi konularda bilgi veren Koç, "Günümüzde sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğimiz her bir ürünü doğru bir strateji ile hak ettiği değerde satmak çok önemli. Bunun için üretilen ürünlerin hitap ettiği kitle, üretilen ürünün pazar payı, üretilen ürünün sürdürülebilirliği gibi birçok önemli faktör var. Bunları iyi bilir, doğru analiz edersek, ürettiğimiz üründen hak ettiğimiz değeri kazanırız." dedi.

Dünya çapında ihracat stratejilerinin nasıl geliştirileceği, yurt dışında müşteri bulma yöntemlerinin nasıl uygulanacağı ve pazar istatistiklerinin nasıl doğru şekilde yorumlanacağı gibi konulara da değinen Koç, hedef pazar matrisinin nasıl oluşturulacağı ve rekabetçi pazarlarda nasıl başarılı olunacağı hakkında detaylı bilgi verdi.

Eğitim programının sonunda, eğitmen Yaman Koç'a, katkılarından dolayı KUTSO meclis üyeleri Süleyman Okan Tokgöz ve Yusuf Babacan tarafından plaket takdim edildi. ​​​​​​​