Antalya'da hayvan üreticilerine süt yemi desteği veriliyor

Yürütülen "Süt Yemi Projesi" ile yüzde 15 hibeli yem desteği kırsal bölgelerde rağbet görüyor. Özellikle Korkuteli ve Elmalı bölgesindeki büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yem desteğine ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhittin Böcek'in "Yerelden Kalkınma Hedefiyle" tarım ve hayvancılık alanlarında başlattığı destekler devam ediyor.

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