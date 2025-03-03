Antalya'da hayvan üreticilerine süt yemi desteği veriliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Süt Yemi Projesi" kapsamında Elmalı ve Korkuteli ilçesinde hayvan üreticilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteğinde bulunuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Süt Yemi Projesi" kapsamında Elmalı ve Korkuteli ilçesinde hayvan üreticilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteğinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhittin Böcek'in "Yerelden Kalkınma Hedefiyle" tarım ve hayvancılık alanlarında başlattığı destekler devam ediyor.
Yürütülen "Süt Yemi Projesi" ile yüzde 15 hibeli yem desteği kırsal bölgelerde rağbet görüyor. Özellikle Korkuteli ve Elmalı bölgesindeki büyükbaş hayvan yetiştiricileri, yem desteğine ilgi gösteriyor.
Proje kapsamında Elmalı ilçesinin Kışla, Zümrütova, Kocapınar, Yuva ve Ahatlı Mahallesi'ndeki 6 yetiştiriciye toplam 200 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.
Korkuteli'de ise Yazır, Datköy, Kemerağzı, Küçükköy mahallelerinde 9 çiftçiye toplam 318 çuval süt yemi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.