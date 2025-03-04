Antalya'da otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Yasin Turan'ın kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobil, Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra çalılık alanda durabildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.