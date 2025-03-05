Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına sergi düzenlendi
Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına fetih sergisi açıldı.
Antalya'nın fethinin 818. yılı anısına fetih sergisi açıldı.
Kentin, 5 Mart 1207'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilmesinin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan fetih sergisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Program, fetih videosu ve mehteran gösterisiyle son buldu.
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