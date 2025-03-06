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        Antalya'da sokakta düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinlikler yapılmayacak

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, artan sokak düğünleriyle ilgili yeni kararlar aldıklarını, açık alanlarda yapılan bu tür etkinliklerin ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:34
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        Antalya'da sokakta düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinlikler yapılmayacak
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, artan sokak düğünleriyle ilgili yeni kararlar aldıklarını, açık alanlarda yapılan bu tür etkinliklerin ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellediğini söyledi.

        Şahin, Valilikte düzenlenen "Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı"nda, artan sokak düğünleriyle ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.

        Rahatsızlık veren etkinliklere izin verilmeyeceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "İlimiz sınırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olmaktadır. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir."

        Açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler sonucunda yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yapılarak kişilerin huzur ve sükununu bozduğunu aktaran Şahin, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunmasını hedeflediklerini bildirdi.

        Şahin, Valilik tarafından alınan kararla, yapılacak olan bahse konu etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması, cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmamasının kararlaştırıldığını, karara uymayanlar hakkında fiilleri suç oluşturuyorsa ilgili kanunlara göre gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi.

        Vali Şahin, kararı yıl boyunca devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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