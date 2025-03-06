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        Antalya'da vefat eden gazi Şahin Çınar son yolculuğuna uğurlandı

        Bölücü terör örgütü mensuplarıyla 2011'de çıkan çatışmada yaralanan ve o tarihten itibaren yatağa bağımlı yaşayan gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:02
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        Antalya'da vefat eden gazi Şahin Çınar son yolculuğuna uğurlandı
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        Bölücü terör örgütü mensuplarıyla 2011'de çıkan çatışmada yaralanan ve o tarihten itibaren yatağa bağımlı yaşayan gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar vefat etti.

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazi Çınar için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Çınar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.

        Gazinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Üçoluk mevkisinde 2 Ekim 2011'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanmış ve o tarihten itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmüştü.

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