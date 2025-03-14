ANTDER yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

​​​​​​​Antalyalılar Derneği (ANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik ve üyeler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Özçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek çalışmalarında Uysal'ın kendilerine önemli desteklerde bulunduğu belirterek, teşekkür etti.

Dernek olarak işbirliğine her zaman hazır olduklarını aktaran Özçelik, "İşbirliğimiz kentimizin, halkımızın refahına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Uysal da ziyaretten memnun kaldığını ifade etti.