ANTDER yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Antalyalılar Derneği (ANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik ve üyeler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.
Antalyalılar Derneği (ANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik ve üyeler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.
Özçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek çalışmalarında Uysal'ın kendilerine önemli desteklerde bulunduğu belirterek, teşekkür etti.
Dernek olarak işbirliğine her zaman hazır olduklarını aktaran Özçelik, "İşbirliğimiz kentimizin, halkımızın refahına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Uysal da ziyaretten memnun kaldığını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.