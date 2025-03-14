Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ANTDER yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

        ​​​​​​​Antalyalılar Derneği (ANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik ve üyeler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ANTDER yönetimi, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
        ABONE OL

        ​​​​​​​Antalyalılar Derneği (ANTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik ve üyeler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

        Özçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek çalışmalarında Uysal'ın kendilerine önemli desteklerde bulunduğu belirterek, teşekkür etti.

        Dernek olarak işbirliğine her zaman hazır olduklarını aktaran Özçelik, "İşbirliğimiz kentimizin, halkımızın refahına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Uysal da ziyaretten memnun kaldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        "Aşk-ı Memnu" operası, Antalya DOB sahnesinde prömiyere hazırlanıyor
        "Aşk-ı Memnu" operası, Antalya DOB sahnesinde prömiyere hazırlanıyor
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla sağlık turizmi gelirlerini ar...
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla sağlık turizmi gelirlerini ar...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı 15 yavru kanguruyla şenlendi
        Antalya Doğal Yaşam Parkı 15 yavru kanguruyla şenlendi
        Kalker ocağı hakkında kaçak ağaç kesimi şikayeti
        Kalker ocağı hakkında kaçak ağaç kesimi şikayeti
        Antalya'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı