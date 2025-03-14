AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ile Akseki Kadın Kolları Başkanı Düriye Karasoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki hastane ve sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Gündoğdu ve Karasoy, ziyaretlerde sağlık çalışanlarına çiçek vererek, günlerini kutladı.

Sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için gece gündüz demeden özverili çalıştıklarını aktaran Gündoğdu, "Sağlık çalışanlarımızın emeği ve fedakarlığı her zaman takdire şayandır. Onların yanında olmak ve destek vermek bizim için bir görevdir." dedi.