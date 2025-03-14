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        Akdeniz Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:44
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        Akdeniz Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Özkan, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri katıldı.

        Özkan, burada yaptığı konuşmada, bugünün hekimlerin toplum için verdiği mücadelenin simgesi olduğunu söyledi.

        Doktorların mücadeleci insanlar olduğunu belirten Özkan, "Geleceğin 50 yıl sonra nerede olduğunu görmek çok kıymetli. 50 yıl sonra yapay organlarla uğraşacağız. İnşallah hastanemizi devraldığımız zaman çok daha güzel şartlarda hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise sağlık ve bilimin ışığında bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını, insan sağlığına adanmış bir ömür için verilen emekleri anmak üzere orada olduklarını ifade etti.

        Tıp eğitiminin büyük bir değişim içinde olduğuna değinen Şenol, "Bir yandan dijitalleşme ve yapay zeka, bir yandan da sağlık hizmeti sunumundaki değişiklikler hekimleri bir çok beceri açısından yeterli olmaya zorluyor. Bu değişimin farkındayız, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde tıp fakültesi öğrencilerine yeterlilikleri sağlansın diye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Özkan, akreditasyon belgesi alan bölümlere ve profesörlere belgelerini verdi.

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