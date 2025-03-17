Serik'te sağlık merkezinden klima hırsızlığı

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve parmak izi alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kökez Mahallesi'ndeki Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezine ait iki katlı binanın girişindeki klima dış ünitesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

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