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        Serik'te sağlık merkezinden klima hırsızlığı

        Antalya'nın Serik ilçesinde aile sağlığı merkezinde bulunan klimanın dış ünitesi çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:24 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:24
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        Serik'te sağlık merkezinden klima hırsızlığı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde aile sağlığı merkezinde bulunan klimanın dış ünitesi çalındı.

        Kökez Mahallesi'ndeki Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezine ait iki katlı binanın girişindeki klima dış ünitesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

        Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve parmak izi alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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