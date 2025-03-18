Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Antalya'nın ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        ABONE OL

        Antalya'nın ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Tören, Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıldönümü vesilesiyle bugün bir kez daha bu aziz milletin bir ferdi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Farabi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin ardından, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        ​​​​​​​Program sonunda protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

        Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesini ve şehitliğini ziyaret etiler.

        Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, şehitlere vefa amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

        Bu tür ziyaretlerin gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları açısından önemli olduğunu ifade eden Koca, "Bu vatan için gözünü kırpmadan kara toprağa giren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır versin." dedi.​​​​​​​

        - Finike

        Finike ilçesinde de Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

        Törene Kaymakam Musa Kazım Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Muammer Çalışır, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        - Serik

        Serik ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Tören, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki programla devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler yapıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kentte diğer ilçelerde de anma ve kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası başladı
        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası başladı
        WTA turnuvası olan Megasaray Open tanıtım toplantısı gerçekleşti
        WTA turnuvası olan Megasaray Open tanıtım toplantısı gerçekleşti
        Antalya'da Enerji Okuryazarlığı eğitimleri başlıyor
        Antalya'da Enerji Okuryazarlığı eğitimleri başlıyor
        Babasını 5 bıçak darbesiyle öldürdü
        Babasını 5 bıçak darbesiyle öldürdü
        Antalya'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
        Antalya'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
        Alanya'da 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsünü seslendirdi
        Alanya'da 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsünü seslendirdi