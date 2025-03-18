Antalya'nın ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıldönümü vesilesiyle bugün bir kez daha bu aziz milletin bir ferdi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Farabi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin ardından, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

​​​​​​​Program sonunda protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesini ve şehitliğini ziyaret etiler.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, şehitlere vefa amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Bu tür ziyaretlerin gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları açısından önemli olduğunu ifade eden Koca, "Bu vatan için gözünü kırpmadan kara toprağa giren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır versin." dedi.​​​​​​​

- Finike

Finike ilçesinde de Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Musa Kazım Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Muammer Çalışır, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.