Milletvekili Uslu, babasının fırınında anılarını yad etti

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde babasına ait fırında anılarını tazeledi.

Milletvekili Uslu, doğup büyüdüğü Finike'de babasına ait fırına ziyarette bulundu. İftar öncesi pişirilen pideleri kürek ile çıkaran Uslu, çocukluk arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

Uslu, yaptığı açıklamada, baba mesleği olan fırıncılığın zorluğuna değindi.

Fırıncıların gecesinin, gündüzünün olmadığını vurgulayan Uslu, "En yakınının cenazesine gitmekte bile zorlanırsınız. Gençliğim bu fırında kasalara ekmek koyup, marketlere dağıtmakla geçti. Babam sayesinde kürek atmayı da öğrendik. Şimdi babama ait fırında işçi dahi olmasa ekmeği çıkartabilirim. Fırında en çok sevdiğim iş, ekmeği fırından kürek ile çekip müşteriye sunmaktır. Pandemi döneminde, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de iş başı yaparak bizleri aç bırakmayan ekmeği ekmekten çıkaran fırıncılarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.