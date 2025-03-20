Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı başladı

Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Emirhan Kartın, Metehan Kartın, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan ve Bengisu Yıldız'ın temsil ettiği organizasyon, 23 Mart'ta sona erecek.

Organizasyon yarın yine eleme yarışlarıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.