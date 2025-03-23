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        Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. etabı Antalya'da tamamlandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. ayağı olan Apollon International Criterium ve Grand Prix Apollon yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:34
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        Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. etabı Antalya'da tamamlandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Pedalia Uluslararası Profesyonel Yol Bisiklet Yarışları'nın 4. ayağı olan Apollon International Criterium ve Grand Prix Apollon yarışları sona erdi.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) yarış takviminde yer alan ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun 1.2 kategorisinde düzenlenen yarışta, Polonya'nın Monogo Lubelskie Perla Polski takımından Bartosz Rudyk birinci, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ramazan Yılmaz ikinci, Cezayir'in Madar Pro Cycling takımından Youcef Reguigui ise üçüncü oldu.

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) adına tasarlanan özel "mavi mayo"yu da şampiyon sporcu Polonyalı Rudyk kazandı.

        MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yarışlara ev sahipliği yaparak, Manavgat'ın spor ve kış turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Oda olarak bu tarz spor etkinliklerini önemsediklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

        "Kentimizin kış turizmine, bu tür tanıtımların katkısı çok büyük. Dünyaca ünlü turizm destinasyonuna sahibiz ve bu değerlerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Yarışa, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'dan sporcular geldi. Takımlar ve sporcular özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Manavgat'ın tanıtımına büyük katkı sağlıyor."

        Pedalia 2025, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak GP Syedra Antik Kenti ve International Alanya Criterium yarışlarıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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