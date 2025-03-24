Büro Memur-Sen Antalya'da Ünal Hisarkaya güven tazeledi

Büro Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde güven tazeledi.

Sendika şube binasında yapılan genel kurul ve sonrasında gidilen seçimde, mevcut başkan Ünal Hisarkaya yeniden başkan seçildi.

Hisarkaya, yaptığı konuşmada, ekibine teveccüh gösteren delegelere teşekkür ederek, "Kaldığımız yerden yeniden ilk günkü azim ve kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bize güven ve destek veren herkese şükranlarımı sunarım. Kongremiz, şubemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.