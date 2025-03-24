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        Büro Memur-Sen Antalya'da Ünal Hisarkaya güven tazeledi

        Büro Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:38
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        Büro Memur-Sen Antalya'da Ünal Hisarkaya güven tazeledi
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        Büro Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde güven tazeledi.

        Sendika şube binasında yapılan genel kurul ve sonrasında gidilen seçimde, mevcut başkan Ünal Hisarkaya yeniden başkan seçildi.

        Hisarkaya, yaptığı konuşmada, ekibine teveccüh gösteren delegelere teşekkür ederek, "Kaldığımız yerden yeniden ilk günkü azim ve kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bize güven ve destek veren herkese şükranlarımı sunarım. Kongremiz, şubemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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