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        Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, yarın karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:39
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        Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, yarın karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Antalyaspor, ligin geride kalan bölümünde 33 puan toplarken, Alanyaspor ise hanesine 31 puan yazdırdı.

        Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlık sürecinden geçen Bahadır Öztürk'ün kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

        Alanyaspor'da ise sakatlığı süren Buluthan Bulut, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Hadergjonaj'ın kadroda yer alıp almayacağı maç günü belli olacak.

        - Belözoğlu ile Pereira, ilkleri yaşayacak

        Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk kez Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

        Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Portekizli Joao Pereira ise turuncu-yeşilli ekibin başında ilk maçına Antalya derbisinde çıkacak.

        - Süper Lig'de 18. randevu

        Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.

        Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        Bu maçlarda Antalyaspor 27 gol atarken, Alanyaspor ise 20 golle karşılık verdi.

        Antalyaspor, Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 2-1 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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