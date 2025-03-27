Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Antalyaspor, Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 2-1 kazandı.

Bu maçlarda Antalyaspor 27 gol atarken, Alanyaspor ise 20 golle karşılık verdi.

Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlık sürecinden geçen Bahadır Öztürk'ün kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.