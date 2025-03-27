Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.