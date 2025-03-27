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        Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:50
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        Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

        Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

        Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.

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