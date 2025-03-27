Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Antalya'da konuştu:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gazzelilere, Doğu Türkistanlılara ve Arakanlılara yani zulme uğrayan herkese sahip çıkacağız. Ramazan berekettir ve sofralarımızın bereketini artırmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gazzelilere, Doğu Türkistanlılara ve Arakanlılara yani zulme uğrayan herkese sahip çıkacağız. Ramazan berekettir ve sofralarımızın bereketini artırmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.
Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarım, turizm ve sanayisiyle önemli bir kent olduğunu söyledi.
Gezdiği birçok kentteki esnaf, çiftçi ve çalışanları ziyaret ederek dertlerini dinlediğini belirten Davutoğlu, "Antalya'da birçok yere gideceğiz ve ziyaretlerde bulunacağız. Şehrimiz birçok ekonomik faaliyetin bir arada yapıldığı az vilayetlerimizden birisi. Kentteki birçok meslek koluyla bir araya gelip dertleşeceğiz." diye konuştu.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerince gözaltına alındığını hatırlatan Davutoğlu, Öztürk'ün nerede olduğunun belli olmadığını ve tek yaptığının ise Gazze'ye destek tweeti atmak olduğunu dile getirdi.
Parti olarak zorlukları birlikte aşacaklarını, her zaman Gazze'nin yanında olacaklarını kaydeden Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Trump, Gazze'yi kafaya koymuş. Gazze'yi boşaltıp oraya ve oradaki büyük enerji kaynaklarına el koymak. Trump'ı seven Gazze'yi sevmez, Trump'ı seven İslam dünyasındaki mazlumlara ve zulme uğrayanları sevmez. Gazzelilere, Doğu Türkistanlılara ve Arakanlılara yani zulme uğrayan herkese sahip çıkacağız. Ramazan berekettir ve sofralarımızın bereketini artırmak için çaba sarf edeceğiz. İftar ve sahur sofralarındaki bereketi yok edenlerle mücadele edeceğiz. Ramazan arınmadır, kim yaparsa yapsın bu ülkeyi yolsuzluklardan arındıracağız. Gelecek Partisinin davası ve benim siyasette tekrar parti kurmamın meselesi budur."
Davutoğlu, esnaf ve hal ziyaretlerinin ardından partisinin düzenleyeceği iftar programına katılacak.
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