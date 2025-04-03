Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının 143'üncü yıl dönümü kutlandı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kuruluşunun 143'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kuruluşunun 143'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ile beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Hacısüleyman, burada yaptığı konuşmada, 1882 yılında kurulan ATSO'nun Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
ATSO'nun Türkiye'nin en eski ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu belirten Hacısüleyman, yıllar önce atılan temeller üzerinde faaliyet göstermekten büyük gurur duyduklarını kaydetti.
ATSO'nun Türkiye'nin laik ve demokratik yapısı içinde 65 bin üyesiyle Antalya'nın ticari hayatına ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Hacısüleyman, "Antalya, Türkiye'nin altıncı büyük ekonomisi konumuna ulaşmış durumda. Yaptığımız çalışmalarla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği mirası yaşatıyor, güçlü bir ekonomiyle bağımsızlığa sahip çıkan bir Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.
Meclis Başkanı Öztürk de ATSO'nun Antalya'nın ekonomik ve ticari hayatına yön veren köklü bir yapı olduğunu ifade etti.
Antalya'nın ticareti, sanayisi, turizmi ve tarımını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Öztürk, "Bizler, geçmişi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir odayız. Bizi güçlü kılan da bu köklü geçmişimizdir. Ancak en büyük sorumluluğumuz, geleceği inşa etmektir." diye konuştu.
Törenin ardından heyet, ATSO'nun 143. yıl dönümü anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
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