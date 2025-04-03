Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının 143'üncü yıl dönümü kutlandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) kuruluşunun 143'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ile beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Hacısüleyman, burada yaptığı konuşmada, 1882 yılında kurulan ATSO'nun Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

ATSO'nun Türkiye'nin en eski ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu belirten Hacısüleyman, yıllar önce atılan temeller üzerinde faaliyet göstermekten büyük gurur duyduklarını kaydetti.

ATSO'nun Türkiye'nin laik ve demokratik yapısı içinde 65 bin üyesiyle Antalya'nın ticari hayatına ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Hacısüleyman, "Antalya, Türkiye'nin altıncı büyük ekonomisi konumuna ulaşmış durumda. Yaptığımız çalışmalarla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği mirası yaşatıyor, güçlü bir ekonomiyle bağımsızlığa sahip çıkan bir Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.