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        Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:41
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        Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Şakir M. idaresindeki 06 BIG 005 plakalı hasta taşıyan ambulans ile Hatice Ç'nin kullandığı 07 BVP 745 plakalı otomobilin, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda dün gece çarpıştığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Ambulans ve otomobilde 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili görüntülerde, ambulansın kavşaktan dönerken otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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