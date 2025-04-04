Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Şakir M. idaresindeki 06 BIG 005 plakalı hasta taşıyan ambulans ile Hatice Ç'nin kullandığı 07 BVP 745 plakalı otomobilin, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolu Aspendos Kavşağı'nda dün gece çarpıştığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Ambulans ve otomobilde 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili görüntülerde, ambulansın kavşaktan dönerken otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.
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