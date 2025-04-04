Üç gün, üç gece süren Hint düğünleri için milyon dolarlık bütçe ayrılıyor

İnventum Global ve International MICE&Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, milyon dolarlık bütçeye sahip Hint düğünleri ile dünyada 1 trilyon dolar hacmi olan grup turizminden daha fazla pay almak gerektiğini söyledi.

Antalya'da küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu'nda (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2025) acente, hava yolu şirketleri ile firma yöneticileri bir araya geldi.

Özpak, forumda gazetecilere yaptığı açıklamada, Hint düğünlerinin her sene yüzde 8 civarında büyüyen bir pazar olduğunu ve çok fazla ülkenin Hindistan'a yöneldiğini söyledi.

Türkiye olarak çok fazla rakipleri olduğunu anlatan Özpak, "Dünyada Hint düğünü yapacak olanlar, ülkelerin bütçelerine, vize kolaylıklarına ve teknik detaylara bakıyor. Tayland, Vietnam, Seyşeller'i çok tercih ediyorlar, bizim önemli rakiplerimiz. Hintliler dünyanın her yerinde düğün yapabiliyorlar. Japonya'dan Avrupa'nın herhangi bir yerine kadar hatta kruvaziyer kiralayıp, 3-4 gece seyir rotası çizerek orada da düğünlerini yapabiliyorlar." diye konuştu.

Özpak, Hint düğünleri için Türkiye'ye ilgi olduğuna değinerek, düğün yapacak olanların masasına uzun yıllar yürüttükleri çalışmalar sayesinde tanıtım ve teknik detayları koymayı başardıklarını vurguladı. - "Hindistan'a vize kolaylığı sağlanmalı" Vize kolaylığına ihtiyaç olduğunu anlatan Özpak, şunları kaydetti: "Çin'e yapılan gibi elektronik vizeye çevirebilirsek, Hint düğünü pastasından çok daha fazla pay alırız. Özellikle şu anda Hindistan'ın turizm potansiyelini bildikleri için Dubai, Tayland ve Avrupa çok ciddi vize kolaylıkları sağlıyor, üstüne teşvikler ödüyorlar. Bugün alacağız doğru pozisyon, yarın sahip olacağımız pastanın büyüklüğünü belirleyecek. Hindistan 35 milyon turist üreten bir ülke. Hindistan'da beş yıl içinde 75 havalimanı açılacak. 135 milyar dolarlık uçak satın alması yaptılar. Daha önce de 100 milyar dolarlık uçak satın alımı yapmışlardı." Özpak, Hindistan'ın 15 sene içinde turist üretme kapasitesinin 85 milyonlara ulaşabileceğini belirterek, bundan daha fazla pay alabilmek için doğru adımlar atmak gerektiğini söyledi.