Antalya düğün ve grup turizmi için de avantaj sağlıyor

AYŞE YILDIZ/YİĞİTHAN YILDIZ - Hindistan Wizcraft International Entertainment kurucu ve yöneticisi Sabbah Joseph, Türkiye'nin heyecan verici destinasyon olduğunu, binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğünler ile büyük kongre, konferans ve grup teşvik programlarının etkinlikler için avantaj sağladığını söyledi.

Antalya'da, küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'na (International MICE&Wedding Forum-IMWF) katılan Joseph, AA muhabirine, IMWF'in önemli bir hareket olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonellerle buluştuklarını anlatan Joseph, "Forum önemli isimleri bir araya getirdi. Küresel turizmi konuşmak, küresel fırsatları değerlendirmek ve düğün turizmi, MICE, grup teşvik programlarının nasıl geliştirilebileceğini ele alıyoruz. Turizm, ekonomiler yaratmak için çok kıymetli." diye konuştu.

Joseph, IMWF sayesinde düğün ve etkinlik düzenleyicilerinin yeniden bir araya geldiğini belirterek, Kovid-19 salgını sonrası dünyanın her yerine dağılan insanların yeniden seyahat etmeye başladığını, 2025'in çok önemli olduğunu kaydetti.

- "Türkiye heyecan verici bir destinasyon" Seyahatlerin büyük para akışı sağlayarak, ekonomileri canlandırdığını anlatan Joseph, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yılda 60 milyon, Antalya'nın tek başına 17 milyon turiste ev sahipliği yapması gerçekten olağanüstü bir başarı. IMWF, Antalya ve Türkiye'deki bu turizm artışının katalizörü ya da tetikleyicisi olmuştur. Türkiye heyecan verici bir destinasyon. Dünyada çok az destinasyon bu kadar farklı ve kendine özgü şehre sahip. Bodrum farklı, Kapadokya, İstanbul, Antalya, Ankara farklı. Yani her bir şehriniz kendine özgü bir kültüre sahip, farklı sayıda otel barındırıyor ve otel kaliteleri de birbirinden farklı." Türkiye'de büyük oteller olduğuna değinen Joseph, "Dünyada çok az ülkede 200 kişi kapasiteye sahip oteller bulunurken, Antalya'dan 400, 800, hatta 2 bin kişilik oteller var. Bu oteller, büyük kongreler, konferanslar, düğünler, grup teşvik programları gibi etkinlikler için ideal ortamlar sunuyor." ifadesini kullandı. Joseph, aynı otelde çok sayıda katılımcının konaklayarak etkinliklere katılmasının yatırımcıların birbirini daha iyi tanımasını, kaynaşmasını ve toplantıların verimli geçmesini sağladığını dile getirdi.