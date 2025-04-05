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        Alanya'da 85 kilogram bayat balık ele geçirildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri, seyyar satış yapılan bir aracın bagajında 85 kilogram bayat balık ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:16
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        Alanya'da 85 kilogram bayat balık ele geçirildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri, seyyar satış yapılan bir aracın bagajında 85 kilogram bayat balık ele geçirdi.

        Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün denetimleri kapsamında, Dinek Mahallesi'nde seyyar balık satışı yapılan bir araç durduruldu. Kontrolde, 4 kasa içinde uygun olmayan koşullarda saklanan 85 kilogram balık ele geçirildi.

        Yapılan incelemede balıklarda çürüme ve koku tespit edildi. Sağlık açısından risk taşıyan ürünler imha edilirken, satış yapan kişi hakkında tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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