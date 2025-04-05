Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi'nin Antalya çalıştayı tamamlandı

Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi" (GAMİP) çerçevesinde düzenlenen Antalya çalıştayı sona erdi.

Trabzon ve İzmir'in ardından Antalya’da gerçekleştirilen çalıştayda, genç gazeteciler ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.

Çalıştayın ilk gününde katılımcılara medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme, ikinci gününde ise beden dili ve etkili iletişim üzerine eğitim verildi. Gençler, teorik bilgilere ek olarak uygulamalı çalışmalara da katıldı.

İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, eğitimin katılımcılara dezenformasyonla mücadele ve medya içeriklerini eleştirel analiz etme becerileri kazandırdığını söyledi.

Dezenformasyon ve sosyal medya kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"İki gündür Antalya'dayız ve gerçekten de birbirinden değerli gençlerimizle birlikte olduk, hepsi birbirinden pırıl pırıl. İlk gün teorik bilgiler aldı gençlerimiz ve ikinci gün de bunu atölye çalışmalarıyla öğrendiklerimizi hayata geçirmiş olduk. Gençlerimizden çok güzel dönüşler aldık bu anlamda. Buradaki amacımız, sosyal medyanın gençlerimiz tarafından daha güvenli bir şekilde kullanılması. Her gördüğü şeye inanmamaları gerektiğini, oradaki gördüğü şeyleri beğenip anında paylaşmak yerine, içeriğin ve sözün kime ait olduğunu irdelemesi gerektiğini vurgulamak istedik. Gençlerimize de bu şeyi aşılamış olduk diye düşünüyorum."