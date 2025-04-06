Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında bulunan ve yanından ayırmadığı kedisiyle Avrupa'ya gitmeye çalışan kadın, botlarının Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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