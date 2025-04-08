Kumluca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı

Kumluca Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, seçimlerin üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu sürede Kumluca halkına en iyi hizmeti verebilmek için meclis üyeleriyle birlikte uyumlu çalışma yaptıklarını söyledi.

Bundan sonrada aynı şekilde çalışmayı ümit ettiklerini anlatana Avcıoğlu, "Farklı siyasi görüşlerden de olsak hepimizin nihai amacı bizleri bu göreve layık gören halkımıza en iyi hizmeti yapmak. Hizmet konusunda hiçbir ayrım yapmadan destek verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ederiz." dedi.

Toplantıda, belediye encümeni, imar ve plan bütçe komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirildi, 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, belediyeye bağlı iştirak şirketlerinin bir yıllık süreyle görev yapacak yönetim kurulları belirlendi.