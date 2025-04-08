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        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:28
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        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte son 2 haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

        Bu çalışmaların ardından yapılan operasyonlarda, "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan gözaltına alınan 37 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı anlatılan açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 25 bin 404 sentetik ecza, 13 hassas terazi, 2 tabanca ve bir miktar para ele geçirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, bu süreçte "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan 242 şüphelinin yakalandığı bilgisi verilerek, uyuşturucu suçlarından aranan 13 şüphelinin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

        Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 363 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildiği anlatılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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