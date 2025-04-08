Antalya'da balkondan düşen doktor öldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşen doktor hayatını kaybetti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşen doktor hayatını kaybetti.
Kepez Devlet Hastanesinde yoğun bakım uzmanı Hamdi Oğrağ (45), gece telefon görüşmesi için çıktığı 4. kattaki evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Oğrağ, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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