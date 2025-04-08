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        DSİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 10 milyar liralık yatırımı hayata geçiriyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin maliyetinin yaklaşık 10 milyar lira olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:30
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        DSİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 10 milyar liralık yatırımı hayata geçiriyor
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin maliyetinin yaklaşık 10 milyar lira olduğunu bildirdi.

        DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede tamamlanan ve çalışmaların sürdürüldüğü yatırımlara ilişkin bilgilendirme toplantısı ile inceleme gezisi düzenlendi.

        Toplantıya, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve DSİ Antalya Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, DSİ 133. Şube Müdürü Mehmet Şen, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Görüşmelerin ardından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Demirciler Köprüsü trafiğe açıldı.

        Kaymakam Güneş, buradaki konuşmasında, DSİ tarafından ilçe genelinde taşkın önleme, dere ıslahı ve köprüler gibi birçok yatırımın bulunduğunu söyledi.

        Özellikle taşkın önleme çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Güneş, "Bölgemiz tarımsal üretim konusunda önemli bir merkez. Bu kadar sera üretiminin olduğu bir yerde yağmur sularının tahliyesi çok önemli. Bu sırada oluşan taşkınlar tarımsal alanlarımıza büyük zarar verebiliyor. Bu anlamda DSİ'nin yatırımları büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

        Kaymakam Güneş, iki yıl önce yaşanan sel afeti sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi'nin üzeri kapalı olan bölümünün açıldığını, kapalı kalan diğer bölümdeki esnafın yeni yerlerine taşınmasının ardından, bu kısımların da en kısa sürede açılacağını sözlerine ekledi.

        DSİ Bölge Müdürü Erdanışman ise ilçe genelinde tamamlanan ve yapımı süren çok sayıda proje olduğunu dile getirdi.

        İlçede taşkın önleme, dere ıslahı, taş tahkimat ve köprüler gibi yatırımlar olduğunu anlatan Erdanışman, şunları kaydetti:

        "Kumluca'da devam eden büyük yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımızın bazıları tamamlandı, bazıları en geç iki yıla kadar tamamlanacak. Bugün tamamlanan yatırımlarımızdan olan ilçe merkezindeki Demirciler Köprüsü'nü trafiğe açarak halkımızın kullanımına sunduk. Devam eden diğer yatırımlarımızı inceledik. Tüm bu yatırımların yaklaşık maliyeti 10 milyar lira."

        Konuşmaların ardından, Gavur Deresi üzerine DSİ tarafından yapım çalışmalarının devam ettiği, köprü inşaatları ve taşkın önleme projeleri yerinde incelendi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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