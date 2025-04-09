Antalya Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, ülkenin huzur, güven ve istikrarının güvencesi polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polis teşkilatının devletin ana omurgalarından biri olduğunu bildiren Şahin, 180 yıldır milletin huzur ve güveni için çalışan teşkilatın, kamu düzeninin korunmasından suç önleyici tedbirlerin alınmasına, faillerin yakalanmasından adalete teslim edilmesine kadar, çok önemli görevleri gece gündüz demeden fedakarca yerine getirdiğini belirtti.

Teşkilatın yaklaşık iki asırlık süreçte, tecrübe ve hizmet kalitesini artırdığının altını çizen Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Teşkilatımız, her geçen gün kendini yenileyerek vatandaşlarımızın barış ve emniyet içinde yaşaması için görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın koruyucusu, suçluların ise korkulu rüyası olarak gurur verici başarılara imza atmaktadır. Ayrıca, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu üstün başarılarıyla hepimizi gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki, kadim teşkilatımız, 180 yıllık köklü geleneğinde olduğu gibi, nice 180 yıllar devletimizin ve milletimizin huzur ve güveni için hizmet vermeye devam edecektir. Rabbim tüm emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun."