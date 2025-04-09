Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, ülkenin huzur, güven ve istikrarının güvencesi polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Polis teşkilatının devletin ana omurgalarından biri olduğunu bildiren Şahin, 180 yıldır milletin huzur ve güveni için çalışan teşkilatın, kamu düzeninin korunmasından suç önleyici tedbirlerin alınmasına, faillerin yakalanmasından adalete teslim edilmesine kadar, çok önemli görevleri gece gündüz demeden fedakarca yerine getirdiğini belirtti.

        Teşkilatın yaklaşık iki asırlık süreçte, tecrübe ve hizmet kalitesini artırdığının altını çizen Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Teşkilatımız, her geçen gün kendini yenileyerek vatandaşlarımızın barış ve emniyet içinde yaşaması için görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın koruyucusu, suçluların ise korkulu rüyası olarak gurur verici başarılara imza atmaktadır. Ayrıca, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu üstün başarılarıyla hepimizi gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki, kadim teşkilatımız, 180 yıllık köklü geleneğinde olduğu gibi, nice 180 yıllar devletimizin ve milletimizin huzur ve güveni için hizmet vermeye devam edecektir. Rabbim tüm emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

        Şahin, bu vesileyle görevi başında şehit düşen kahraman polislere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" oturumu gerçekleştirildi
        "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" oturumu gerçekleştirildi
        Kuzenini öldüren sanık: Korku ve panikle silahı ateşledim
        Kuzenini öldüren sanık: Korku ve panikle silahı ateşledim
        Antalya Havalimanı artan kapasitesiyle yaz sezonuna hazır
        Antalya Havalimanı artan kapasitesiyle yaz sezonuna hazır
        Antalya- Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledik...
        Antalya- Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledik...
        Varis tedavisinde yenilikçi lazer yöntemiyle hasta kısa sürede ayağa kalkıy...
        Varis tedavisinde yenilikçi lazer yöntemiyle hasta kısa sürede ayağa kalkıy...
        Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava...
        Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava...