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        ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi Antalya'da başladı

        Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, e-ticaret ve dijitalleşme alanlarına önem verdiklerini belirterek, "Dijitalleşme ve e-ticaret lojistiğine yönelik düzenlemeleri de teşvik ederek, hava kargo sektörünün verimliliğini arttırmayı ve önemli bir stratejik konuma sahip Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:26
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        ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi Antalya'da başladı
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        Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, e-ticaret ve dijitalleşme alanlarına önem verdiklerini belirterek, "Dijitalleşme ve e-ticaret lojistiğine yönelik düzenlemeleri de teşvik ederek, hava kargo sektörünün verimliliğini arttırmayı ve önemli bir stratejik konuma sahip Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Yüksek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya'da düzenlenen ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'nın sadece turizmde değil aynı zamanda küresel havacılık sektöründe de stratejik bir merkez konumuna geldiğini belirtti.

        Yüksek, kentin Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından birine sahip olduğunu, uluslararası bağlantıları, modern altyapısı ve misafirperverliğiyle dünya havacılığı için önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıdığını söyledi.

        Türkiye'nin sivil havacılık da önemli gelişmeler kaydettiğini ve küresel havacılık ağının en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Yüksek, başarılarının sadece yolcu taşımacılığıyla ilgi olmadığını, Türkiye'nin global lojistik ve tedarik zinciri anlamında da önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

        Yüksek, Kovid-19 salgını sürecinde global tedarik zincirlerinin zorluklarla karşılaştığını ve bu dönemde dünyada hava kargo taşımacılığının kilit bir role sahip olduğunu kaydetti.

        - "Dünyanın dört bir yanına tıbbi malzemeler zamanında ulaştırıldı"

        Türk hava kargo taşıyıcılarının bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine işaret eden Yüksek, "Türkiye'nin stratejik konumu ve güçlü hava kargo altyapısı sayesinde, dünyanın dört bir yanına tıbbi malzemeler ve hayati öneme sahip ürünler zamanında ulaştırıldı. Bu süreçte gösterilen hızlı adaptasyon ve esneklik, Türk sivil havacılığının kriz zamanlarında küresel ihtiyaçlara nasıl yanıt verebildiğini bir kez daha kanıtlamış oldu." diye konuştu.

        Yüksek, hava kargo sektörünün geleceğinin ele alınacağı zirveye, Türk hava kargo şirketleri olan Türk Hava Yolları Kargo, MNG Hava Yolları, ULS Airlines Cargo, ACT Airlines gibi Türk hava kargo şirketlerinin tecrübelerini paylaşmalarıyla önemli bir katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

        Türkiye'nin önemli havalimanları bulunduğunu ifade eden Yüksek, şöyle konuştu:

        "İstanbul Havalimanı sadece yolcu taşımacılığı için değil, hava kargo için de önemli bir merkez. Stratejik lokasyonu, ileri düzey altyapısı ve yüksek kapasitesi sayesinde İstanbul Havalimanı Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ortasında bir merkez, geçiş noktası olarak yer almakta. Yüksek teknolojiyle donatılmış kargo tesisleri, geniş kargo filosu ve güçlü bağlantı ağı sayesinde, küresel tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine katkı sağlamakta ve dünya ticaretinin can damarlarından biri olmaktadır."

        - "Hava kargo terminallerinin ve lojistik merkezlerin kapasitesi arttırılıyor"

        Türkiye'deki kamu kurumlarıyla hava kargo sektörünü daha ileriye taşımak için çalıştıklarını aktaran Yüksek, "Hava kargo operasyonlarını kolaylaştıracak esnek ve rekabetçi hale getirilmesi ve gümrük işlemlerinin hızlandırılmaya yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Ayrıca, hava kargo terminallerinin ve lojistik merkezlerin kapasitesi arttırılıyor. Dijitalleşme ve e-ticaret lojistiğine yönelik düzenlemeleri de teşvik ederek, hava kargo sektörünün verimliliğini arttırmayı ve önemli bir stratejik konuma sahip Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde daha güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak "Yeni bir sivil havacılık yaklaşımı" çerçevesinde önemli bir dönüşüm süreci içerisinde oldukları bilgisini veren Yüksek, "Geliştirdiğimiz eğitim, içerik ve ürünlerle Türk sivil havacılığını çağın gerekliliklerine uyumlu hale getiriyoruz. Bu girişimlerle havacılık sektöründe verimliliği, emniyeti ve güvenliği arttırdık." dedi.

        Yüksek bu zirvede alınan kararların global hava kargo operasyonlarının geleceğini şekillenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

        - "Sivil havacılık ülke ekonomilerinin can damarları"

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak da Türkiye'nin ulaştırma anlamında büyük bir dönüşüm ve atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kurum olarak Türkiye'nin Cumhuriyet tarihin en büyük havacılık projeleri ile dünya sivil havacılık nezdinde saygı uyandıran bir konuma yükselmesine katkı sağladıkları için mutluluk duyduklarını dile getiren Çakmak, "Sivil havacılık ülke ekonomilerinin can damarlarını oluşturan, sürekli gelişen dinamik bir sektördür. Gelişen teknolojilerle paralel şekilde dünya genelinde önem kazanan küresel ticaretin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hayati rol oynayan hava kargo taşımacılığında ülkemizin potansiyelini değerlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

        - "Sektör politika değişikliğine karşı çok hassas"

        ICAO Hava Taşımacılığı Direktörü Mohamed Khalifa Rahma ise hava kargonun ekonomik varlığın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Hava kargo sektörünün değişime çok açık bir sektör olduğunu kaydeden Rahma, şöyle devam etti:

        "Sektör politika değişikliğine karşı çok hassas. Biz operasyonel ve yönetmelik sınırlılıklarını güvenlik ve emniyetten feragat etmeden iyileştirmekle yükümlüyüz. Çeviklik ve dayanışma kavramlarını her zaman hatırlamalıyız. Hava kargonun ekonomik kalkınma ve küresel ticarette önemli bir rolü var. Bunun için daha sürdürülebilir ve daha bağlantılı işbirliklerini sürdürmek adına kilit paydaşlarla beraberce çalışmaktayız."

        MNG Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Ali Sedat Özkazanç, sektör olarak güvenilirliğe ve esnekliğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

        Etkili bir ticari sisteme ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade eden Özkazanç, sektör için gümrük yönetmeliklerinin, uygulamalarının daha etkili ticareti ortaya koymak ve hizmet rotalarını attırabilmek bakımından önemli olduğunu vurguladı.

        Zirve, 11 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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