AKSAV'da hedef "beyaz şapkalı hackerlar" yetiştirmek

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) Başkanı Hasan Kerem Ünsal, TABİD ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle etik değerlerle donatılmış "beyaz şapkalı hackerları" henüz yolun başındayken keşfetmek istediklerini söyledi.



Ünsal, vakıf binasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük sermayesinin genç ve parlak zihinler olduğunu belirtti.



Dünyanın en iyi siber güvenlik uzmanlarını Türkiye’den çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Ünsal, "Türkiye'nin dört bir yanındaki genç yetenekleri keşfetmek üzere TABİD ile geçtiğimiz günlerde iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokolle ülke genelinde kapsamlı bir yetenek taraması başlatıyoruz. Siber güvenlik dünyasının 'uç beyleri' olacak, etik değerlerle donatılmış beyaz şapkalı hackerları henüz yolun başındayken keşfedeceğiz." dedi.



Keşfedilen yeteneklerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebileceği bir merkeze ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ünsal, bu kapsamda bir yapay zeka enstitüsünü hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.



Ünsal, söz konusu enstitünün yakın gelecekte faaliyete geçeceğini belirterek, "Bu merkez, yerli algoritmaların geliştirildiği, verinin stratejik güce dönüştürüldüğü ve yapay zeka ile siber güvenliğin entegre edildiği bir teknoloji üssü olacak. Burası, Türkiye'nin küresel teknoloji liginde sadece bir oyuncu değil, oyun kurucu olduğunun tescillendiği yer olacaktır." diye konuştu.



Dijital dünyada etkin savunmanın, saldırıları öngörebilen ve kendi teknolojisini üretebilen insan kaynağıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Ünsal, TABİD'in sektörel derinliği ile AKSAV'ın siber akademi tecrübesinin birleşmesiyle ortaya çıkan sinerjinin, gençlere yeni ufuklar, ülkeye ise güçlü bir dijital güvenlik kalkanı vaat ettiğini ifade etti.



Ünsal, eğitim programına engelli bireyler dahil olmak üzere herkesi davet ettiklerini aktararak, şunları söyledi:





"AKSAV ve TABİD projenin hayata geçmesi için titizlikle çalışıyor. Öngördüğümüz 7 aylık bir eğitim süresiyle keşfedeceğimiz her bir yetenek ve kuracağımız enstitü ile Türkiye'nin dijital yüzyılına hep birlikte imza atacağız."

