Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Yanköy Mahallesi'ndeki tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde yaşayan Alim Kocagöz'ün (59) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Kocagöz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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