Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü.

        Yanköy Mahallesi'ndeki tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde yaşayan Alim Kocagöz'ün (59) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Kocagöz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Serik Kaymakamı Şahin'den şehit polisin kızına ziyaret
        Serik Kaymakamı Şahin'den şehit polisin kızına ziyaret
        Alanya'da beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
        Alanya'da beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
        Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Park halindeyken harekete geçen otomobile başka araç çarptı: 3 yaralı
        Park halindeyken harekete geçen otomobile başka araç çarptı: 3 yaralı
        Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" başladı
        Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" başladı