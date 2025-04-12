Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, ADF'de konuştu:

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen vakfın, 55 ülkede 583 eğitim kurumuyla toplumun her kesiminden 70 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini belirtti.

NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Pakistan Pencab Eyaleti Başbakanı Maryam Nawaz Sharif'in de katılımıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ve UNICEF Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Pia Rebello Britto'nun konuşmacı olarak yer aldığı "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" oturumu düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, programın açılışında yaptığı konuşmada, vakıf olarak 2016'dan bu yana Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin deneyimini, çatışma, eşitsizlik ve bölünmeden en çok etkilenen yerler de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanında paylaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarının gücünün, hizmet edilen her ülkenin renklerini, dokularını, deneyimlerini ve geleneklerini ne kadar iyi dahil ettiklerine bağlı olduğunu anlatan Özdil, çeşitliliğin bir sorun olmadığını, eşitsizlik ve adaletsizliğin farklılıklardan değil onlara nasıl davranıldığından kaynaklandığını dile getirdi.

- "Ülkelerin sosyal yapısı bizim için çok önemli"

Vakıf olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet yürüttüklerini aktaran Özdil, "2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Bugün 55 ülkede 583 eğitim kurumu ile toplumun her kesiminden 70 binden fazla öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu öğrenciler her inançtan, dilden ve renkten. Bu tür bir büyüme çok fazla özen ve sorumluluk gerektirir. Gerçek büyümenin derin köklere ihtiyacı vardır ve toprağın birçok farklı kaynaktan beslenmesi gerekir. Bu yüzden toprağa, tarihine, dokusuna, ritmine dikkat etmek çok önemlidir. Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin sosyal yapısı bizim için çok önemli." diye konuştu.

Özdil, çeşitliliğe duydukları saygının, çalışmalarının daha anlamlı, vakfın büyümesini daha kalıcı ve sürdürülebilir hale getirdiğine inandığını ifade etti.