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        Antalya'da annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:05
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        Antalya'da annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi.

        Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın üçüncü katında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

        Evde yaşayan Samet Ö'nün (25), annesiyle tartıştığı, annesinin evden ayrılmasının ardından önce evdeki eşyalara satırla zarar verdiği ve sonra mutfakta yangın çıkardığı öğrenildi.

        Samet Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

        Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz, gazetecilere, Samet Ö. ile annesinin tartıştığını, sonrasında böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Samet Ö'nün annesi evden çıktıktan sonra evdeki eşyaları kırdığını anlatan Burunsuz, "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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