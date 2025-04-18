Antalya'da normal doğum farkındalığı için tarihi alanlara bilgilendirme brandaları asılacak

Bu uygulamayla, tarihi mekanlarda kamusal farkındalık oluşturulması ve toplumda sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Hadrian Kapısı, Yivli Minare Medresesi, Alanya Kızılkule ve Alanya Müzesi gibi şehrin tarihi ve kültürel simgelerine bilgilendirici brandalar asılacak.

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