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        Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da başladı

        Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:03 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:03
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        Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da başladı
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        Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda düzenlenen organizasyona, bin 400 sporcu katıldı.

        Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer'in spor turizminde de önemli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

        Yazgan, daha sonra şampiyonanın startını verdi.

        Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen petank şampiyonası, 26 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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