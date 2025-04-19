Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da başladı

Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer'in spor turizminde de önemli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda düzenlenen organizasyona, bin 400 sporcu katıldı.

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