Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da başladı
Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda düzenlenen organizasyona, bin 400 sporcu katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer'in spor turizminde de önemli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
Yazgan, daha sonra şampiyonanın startını verdi.
Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen petank şampiyonası, 26 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
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