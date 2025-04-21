Antalya'da eski eşini yakarak öldüren sanık hayatını kaybettiği için dava düştü

Şirinyalı Mahallesi'nde, 31 Aralık 2024'te Pınar Zorlu ile eski eşi Gürhan Üzer arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Zorlu'nun üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Talepleri reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gürhan Üzer'in (42) kanser rahatsızlığı nedeniyle ölmüş olması dolayısıyla davanın düşmesine hükmetti.

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