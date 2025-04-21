Antalya'da eski eşini yakarak öldüren sanık hayatını kaybettiği için dava düştü
Antalya'da eski eşini üzerine benzin döküp yakarak öldüren sanığın cezaevinde hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılandığı davanın düşmesine karar verildi.
Antalya'da eski eşini üzerine benzin döküp yakarak öldüren sanığın cezaevinde hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılandığı davanın düşmesine karar verildi.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, hayatını kaybeden Pınar Zorlu'nun (36) yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı, taleplerini tekrar ettiklerini belirterek, "Harici benzin satışı yapan yer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını" istedi.
Talepleri reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gürhan Üzer'in (42) kanser rahatsızlığı nedeniyle ölmüş olması dolayısıyla davanın düşmesine hükmetti.
-Olay
Şirinyalı Mahallesi'nde, 31 Aralık 2024'te Pınar Zorlu ile eski eşi Gürhan Üzer arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Zorlu'nun üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.
Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Üzer, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Pınar Zorlu, tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 19 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Üzer hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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