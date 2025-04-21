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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a özel konser

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ithaf edilen özel bir konser düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:35
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a özel konser
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ithaf edilen özel bir konser düzenleyecek.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 25 Nisan saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Konserin orkestra şefliğini ve müzik direktörlüğünü, Oğuzhan Kavruk üstlenecek.

        Konserde, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, Simena Çoksesli Çocuk Korosu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sahne alacak.

        Ayrıca Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Antalya Grubu da konserde, ADSO'ya eşlik ederek projeye katkı sunacak.

        Konserde ADSO kontrbas sanatçısı Anıl Edebale'nin düzenlemeleri ile çocuk şarkıları ve marşlardan oluşan seçkin bir repertuvar seslendirilecek.

        Konserin biletleri, AKM gişesi ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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