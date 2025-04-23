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        Kepez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:04
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        Kepez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

        Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, başkanlık makamında temsili devir teslim törenine geçildi. Başkanlık koltuğuna 12 yaşındaki Ümmü Naz Dinçer ve 6 yaşındaki Nefes Soydemir oturdu.

        Çocuklara tavsiyelerde bulunan Kocagöz, belediye başkanlığı döneminde dikkat ettiği hususları ve merhametin önemini anlattı.

        Kocagöz, makama oturan öğrencilere kırmızı beyaz balonlarla süslü bisiklet hediye etti.

        23 Nisan kutlamalarına daha sonra Dokuma Park'ta devam edildi. Burada düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği"nde ellerinde Türk bayraklarıyla bandolu korteje katılan çocuklar bayram heyecanını yaşadı.

        İlçe Belediye Başkanı Kocagöz, 23 Nisan’ın sadece takvimde bir gün olmadığını belirterek, "23 Nisan egemenlik demektir, umutlu olmak demektir, gelecek demektir. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biliyoruz ki bu topraklarda söz sahibi olan çocuklarımızdır." ifadelerini kullandı.

        Şenlikte, Duma Duma Dum Çocuk Orkestrası birbirinden güzel parçalarla bayram coşkusuna renk kattı. Maskot Şov, Buble Şov, Bilim Şov gösterileri çocuklar tarafından beğeni topladı.

        Uluslararası Çocuk Dans Gösterisi ve Kepez Kent Tiyatrosu da şenlikte sahne aldı.

        Kepez Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Benim Hayallerim" temalı resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

        Birinciye iki yetişkin ve 2 çocuk tatili, ikinciye bisiklet, üçüncüye ise 5 bin lira değerinde sanat sepeti, mansiyon ödülüne layık görülen 5 kişiye de 500 lira değerinde sanat sepeti hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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