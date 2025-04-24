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        Antalya'da tarım ve turizm sektörlerinden sürdürülebilir işbirliği

        Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında tarım ile turizm sektörlerinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:20
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        Antalya'da tarım ve turizm sektörlerinden sürdürülebilir işbirliği
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        Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında tarım ile turizm sektörlerinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak bir vizyon geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Antalya Tarım ve Turizm Entegrasyon ile Sürdürülebilirlik Protokolü" imza törenine Vali Yardımcısı Aydın Abak, Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu katıldı.

        Vali Yardımcısı Abak, burada yaptığı açıklamada, Antalya'nın zengin tarımsal üretim potansiyeli, eşsiz doğası ve turizmdeki liderliğiyle Türkiye'nin kalkınma dinamosu niteliğinde olduğunu belirtti.

        Protokol ile yerel üretimin destekleneceğini, turizm işletmelerinin sürdürülebilir kaynak kullanımına yönlendirileceğini ve çevresel etkileri azaltan uygulamaların yaygınlaştırılacağını aktaran Abak, protokol sayesinde hem üretici kooperatifleri hem de turizm işletmeleri arasında doğrudan ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri kurulmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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