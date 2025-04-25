Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

        Antalya'nın Serik ilçesinde gece etkili olan sağanak ve dolu, seralarda ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde gece etkili olan sağanak ve dolu, seralarda ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Alacami, Bilginler ve Üründü mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralar ise çöktü. Seralardaki karpuz, kavun ve kapya biberleri ile açık alanda ekili ürünler zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

        Zarar gören üreticiye destek olunacağını belirten Çömezoğlu, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, bölgeyi tarıyorlar. Zaman mefhumu gözetmeksizin kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Devletimiz zarar gören yerlere yardım yapıyor. Vatandaşlarımızı rahatlatmak adına yardımlarımız olacak." dedi.

        Seraları zarar gören üreticilerden Alacami Mahalle Muhtarı Sadullah Kaya, doludan dolayı seralarının yüzde 60'ının camlarının kırıldığını söyledi.

        Mahsullerin zarar gördüğünü belirten Kaya, "Devletimizden gerekli yardımı bekliyoruz. Ben seramın camlarının kırıldığını sabah kalkınca fark ettim." diye konuştu.

        Üründü Mahallesi'ndeki üreticilerden Arif Işık ise plastik seraların yıkıldığını, açık alandaki ürünlerinin de zarar gördüğünü ifade ederek 5 dönüm serasında zarar olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        "Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti"
        "Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti"
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!

        Benzer Haberler

        Antalya'da düştüğü sulama kanalında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim e...
        Antalya'da düştüğü sulama kanalında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim e...
        10 dakika süren dolu, Serik'teki seralara zarar verdi
        10 dakika süren dolu, Serik'teki seralara zarar verdi
        Antalya'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
        Antalya'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
        Türk okçuluğunun yeni hedefi Los Angeles Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katı...
        Türk okçuluğunun yeni hedefi Los Angeles Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katı...
        Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
        Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
        Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi
        Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi