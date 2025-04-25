Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde gece etkili olan sağanak ve dolu, seralarda ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Alacami, Bilginler ve Üründü mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralar ise çöktü. Seralardaki karpuz, kavun ve kapya biberleri ile açık alanda ekili ürünler zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Zarar gören üreticiye destek olunacağını belirten Çömezoğlu, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, bölgeyi tarıyorlar. Zaman mefhumu gözetmeksizin kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Devletimiz zarar gören yerlere yardım yapıyor. Vatandaşlarımızı rahatlatmak adına yardımlarımız olacak." dedi.

Seraları zarar gören üreticilerden Alacami Mahalle Muhtarı Sadullah Kaya, doludan dolayı seralarının yüzde 60'ının camlarının kırıldığını söyledi.

Mahsullerin zarar gördüğünü belirten Kaya, "Devletimizden gerekli yardımı bekliyoruz. Ben seramın camlarının kırıldığını sabah kalkınca fark ettim." diye konuştu.