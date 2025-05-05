Antalya'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, Alishayev'i bıçakladı.

İddiaya göre, doğa fotoğrafları çekmek için Güneycik Mahallesi'ne gelen ABD vatandaşı İgor Alishayev (45), İ.K'nin (40) evinde kalmaya başladı.

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