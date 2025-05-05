Antalya Devlet Opera ve Balesinde "Genç Türk Koreograflar Gecesi" düzenlendi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesinde gerçekleştirildi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, yalnızca bir temsile değil, bir hayalin vücut bulmuş haline tanıklık ettiklerini söyledi.

Geçen yıl İzmir'de ilk kez gerçekleşen gecenin bu yıl Antalya'da sanatseverlerle buluştuğunu belirten Sağtürk, "Her yıl bir başka sahnede yükselen bu heyecan, genç sanatçılarımızın iz bırakan adımlarıyla büyümeye devam ediyor. Bu gece sahnede yalnızca dans yok. Bu gece cesaret, yenilik, ifade gücü ve yaratıcı vizyon var. Genç koreograflarımız, geleneği incelikle gözetirken, kendi sesleri olmaktan çekinmeyen birer sanat yolcusudur. Her bir koreografi, bir arayışın, bir sezginin, bir iç dünyanın dışa açılan penceresidir. Bizler bu yolculuğun ilk adımlarına tanıklık etmekten, onlara sahneler açmaktan, umutlarına eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz çünkü inanıyoruz ki sanatın yarını işte tam burada, bu sahnede, bu adımlarda, bu yüreklerde filizleniyor." diye konuştu.