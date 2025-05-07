GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı.
EGM'den yapılan açıklamada, Instagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.
A.K, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereği Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.
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