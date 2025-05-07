Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı

        Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı.

        EGM'den yapılan açıklamada, Instagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.

        A.K, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereği Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" Antalya'da başlıyor
        "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" Antalya'da başlıyor
        Antalya'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Antalya'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda kermes düzenlendi
        Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda kermes düzenlendi
        Teleferik kazasında yeni rapor: Direk ve birleşim noktaları yük koşullarına...
        Teleferik kazasında yeni rapor: Direk ve birleşim noktaları yük koşullarına...
        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
        Serik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı
        Serik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı