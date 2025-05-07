Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler S.S. ve F.M.K. yuttukları uyuşturucu maddelerle ekipler tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin İran'dan Van iline geçtiği ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile Antalya'ya geleceği ihbarı üzerine Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

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