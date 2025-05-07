Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin İran'dan Van iline geçtiği ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile Antalya'ya geleceği ihbarı üzerine Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenledi.
Şüpheliler S.S. ve F.M.K. yuttukları uyuşturucu maddelerle ekipler tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin hastanede yapılan iç beden muayenesi sonucunda 35 kapsül halinde toplam 278 gram eroin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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