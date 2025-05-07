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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:47 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:47
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin İran'dan Van iline geçtiği ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile Antalya'ya geleceği ihbarı üzerine Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

        Şüpheliler S.S. ve F.M.K. yuttukları uyuşturucu maddelerle ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelilerin hastanede yapılan iç beden muayenesi sonucunda 35 kapsül halinde toplam 278 gram eroin ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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