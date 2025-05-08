Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satan 4 kişi tutuklandı

Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kiralanan bazı araçların internet üzerinden başka kişilere satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin 73 aracının, Antalya'da faaliyet gösteren 2 ayrı firmaya sözleşmeyle kiralandığı, bu firmaların şikayete konu araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkarıp araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyerek sattığı tespit edildi. Bu yöntemle toplam 120 milyon lira dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.