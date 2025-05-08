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        Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satan 4 kişi tutuklandı

        Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:53
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        Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satan 4 kişi tutuklandı
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        Antalya'da kiraladıkları araçları internet üzerinden satarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kiralanan bazı araçların internet üzerinden başka kişilere satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışma sonunda İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin 73 aracının, Antalya'da faaliyet gösteren 2 ayrı firmaya sözleşmeyle kiralandığı, bu firmaların şikayete konu araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkarıp araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyerek sattığı tespit edildi. Bu yöntemle toplam 120 milyon lira dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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