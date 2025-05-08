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        Antalya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:30
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        Antalya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kerem A'nın kullandığı 41 AKM 195 plakalı otomobil, Seydikemer-Kaş kara yolu Kalkan Mahallesi yakınlarında İmadittin T. yönetimindeki 31 AHH 958 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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