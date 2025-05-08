Antalya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kerem A'nın kullandığı 41 AKM 195 plakalı otomobil, Seydikemer-Kaş kara yolu Kalkan Mahallesi yakınlarında İmadittin T. yönetimindeki 31 AHH 958 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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