Antalya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisinin elde edilmesi üzerine Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, "çarşaf" isimli operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
MASAK'tan alınan rapor doğrultusunda mahkeme kararına istinaden şüphelilerin yaklaşık değeri 42 milyon 180 bin lira olan 19 değişik marka ve modeldeki araç ile 7 dairesine el konuldu.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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