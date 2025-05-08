Antalya'da "Kadın girişimciliği ve yenilikçi tarım uygulamaları" söyleşisi düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (KMYO) tarafından "Kadın girişimciliği ve yenilikçi tarım uygulamaları" söyleşisi düzenlendi.

Kumluca Meslek Yüksekokulu amfisinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Dr. Miray Celepli Sütbaş'ın yaptığı söyleşide, ziraat mühendisleri Eda Şimşek ve Pınar Kalkan, konuşmacı olarak yer aldı.

Kendisi de kadın girişimci olan ziraat mühendisi Eda Şimşek, girişimcilik sürecinde kadınların karşılaştığı önyargıları, yenilikte, üretimde ve üretilen ürünlerin pazarlanmasında karşılaşılan olumlu ve olumsuz tutumları anlattı.

Tarımda kadın gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Kadın girişimci olmak, her sektörde olduğu gibi tarımda da bazı zorlukları var. Ancak kadın olmanın bazı avantajlarını olumluya çevirdiğiniz zaman başarınız bir kat daha artıyor. Benim sizlere tavsiyem yenilikçi olun, sadece teknik bilgiyle sınırlı kalmayın, deneyimleyin. Bazı şeyler uzun zaman alabilir ama asla pes etmeyin. Çünkü üretmek, özellikle de tarımsal üretim uzun vadede de olsa mutlaka geri dönüşümü kazançlı oluyor." dedi.